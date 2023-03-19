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تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية

تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية
الوزير كمال فقي
رام الله - دنيا الوطن
عقب جبهة الخلاص التونسية، مساء السبت، على قرار تعيين كمال الفقي وزيرا للداخلية في البلاد خلفا للمستقيل توفيق شرف الدين، بأنه "استمرار في سياسة الهروب إلى الأمام في وجه الأزمة السياسية والاجتماعية".

وقالت الجبهة، إن تعيين الفقي وزيرًا للداخلية "يدل على أن النظام لم يستنتج أي درس من فشله وأنه مستمر في الهروب إلى الأمام في وجه الأزمة السياسية والاجتماعية المحتدمة، ممعنًا في خطاب التقسيم والتخوين وفي التشدد على قمع الحريات"، على حد وصف البيان.

وأضافت أن "هذا الخروج المفاجئ (الاستقالة) مهما كانت أسبابه ومسبباته يشير إلى أن أحد الأعمدة الأساسية للنظام قد سقط نتيجة اشتداد الضغط عليه بالداخل والخارج وفشله في إدارة الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

وشددت على أن "استمرار الحكم في هدم المؤسسات الدستورية واستمراره في مصادرة الحقوق والحريات والاعتداء عليها لن يثنيها وكافة القوى الوطنية عن مواصلة العمل من أجل عودة الشرعية الدستورية والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة وقيام حكومة إنقاذ".

والجمعة، أعلن شرف الدين، في تصريحات صحفية نقلها إعلام محلي، استقالته لأسباب "عائلية وشخصية"، وقال: "أنا غير معني برئاسة الحكومة واستقالتي لا علاقة لها بطموح سياسي".

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