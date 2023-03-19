مفتي فلسطين يدعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان بهذا الموعد

وحث الشيخ حسين من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية:

رام الله - دنيا الوطندعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد، المواطنين الكرام إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ وفق 21 آذار 2023م.02-6260042/ 02-6260102/ 0599-111984/ 0505-748584، الفاكس:6262495-02وأضاف: مع التنبيه إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم.وحث الجمهور الكريم على متابعة إذاعة صوت فلسطين والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية مساء يوم الثلاثاء التي ستبث البيان الخاص بذلك.