دولي

المكسيك: العثور على جثث خمس نساء متفحمة

المكسيك: العثور على جثث خمس نساء متفحمة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس السبت، العثور على جثث متفحمة لخمس نساء كن مفقودات وسط المكسيك، في واحدة من أسوأ حوادث العنف ضد النساء في البلاد.

وكانت ست نساء، تتراوح أعمارهن بين 19 و48 عاما، قد فُقدن في السابع من آذار الجاري في سيلايا في غواناخواتو، وهي ولاية تقع وسط المكسيك، تتعايش فيها قطاعات الصناعة والسياحة مع عنف عصابات الجريمة المنظمة.

وأعلن المدعي العام، كارلوس زاماريبا، في مؤتمر صحفي، أنه تم توقيف ستة أشخاص، أقروا بانتمائهم إلى عصابة إجرامية في ولاية تاموليباس شمال شرق البلاد، بحسب (سبوتنيك) عربي.

وأضاف المدعي العام، أن الأطباء الشرعيين يواصلون البحث عن "أدلة"، فيما يحاول التحقيق تحديد دوافع هذه الجريمة.

والحادث هو الثالث في الولاية في ظرف أقل من أربعة أشهر، بعد حادثين راح ضحيتهما أكثر من 15 شخصا، بينهم ست نساء.

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