شؤون فلسطينية

لماذا لم يردّ الاحتلال على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة؟

لماذا لم يردّ الاحتلال على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة؟
إطلاق صاروخ من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرئيلية، الأسباب وراء عدم رد جيش الاحتلال على الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة باتجاه الغلاف، أمس السبت.

ووفقًا للصحفي في (القناة 13) الإسرائيلية، ألموغ بوكير، أنه: "في بعض الأحيان لا يردون على إطلاق الصواريخ لاعتبارات عملياتية، وأحيانًا لأن الصاروخ لم ينفجر في الغلاف الليلة".

وقال بوكير: "لقد تغيرت سياسة حكومة نتنياهو-غالانت إلى سياسة ضبط النفس والاحتواء التي تسمح للمنظمات بإطلاق الصواريخ نحو الغلاف وعسقلان" مضيفًا: "لقد اعتاد السكان هناك بالفعل على الصواريخ".

وبحسب مراسل صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، متان تسوري: "على الرغم من إطلاق صاروخ على ناحال عوز، لم يرد الجيش الليلة، هذا لا يعني أن الرد لن يأتي، لأنه قبل شهرين جاء الرد متأخراً يومين، بحجة اعتبارات عملية".

وتابع: "أنا أقدر أن هناك اعتبارات لرمضان وحالة الضفة المتفجرة".

في حين، قال الصحفي الإسرائيلي، أمير بوخبوط، إنه: "للمرة ثانية تطلق صواريخ من غزة دون رد، بل وسيحصلون على تسهيلات لرمضان".

وتابع: "هذا السلوك يصور على أنه نقطة ضعف، حالة صمت في المستوى السياسي والمنظومة الأمنية، وسيشجع لمزيد من الصواريخ والعمليات".

وقد أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس، بأن صاروخاً واحداً أُطلق من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة داخل مستوطنات الغلاف.

وأضافت أنه "لم تُجر أية محاولة اعتراض له من القبة الحديدية".

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