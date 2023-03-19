كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان

رام الله - دنيا الوطنكشف جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.ووفق بيان للجيش، لم يتم الكشف عن مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته، حسبما نقلت وكالة (سبوتنيك) عربي.وأكدت قناة الإذاعة اليابانية نقلاً عن مصادر حكومية، أن صاروخًا باليستيًا يُزعم أن كوريا الديمقراطية أطلقته، سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.تأتي أحدث تجربة إطلاق بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات "هوانسونغ -17" رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.