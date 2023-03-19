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البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم "متسلط" بالسودان

البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم "متسلط" بالسودان
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
أوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء السبت، أن العمل جارٍ لتأسيس حكم مدني ومنع قيام أي حكم وصفه بالمتسلط خلال الفترة المستقبلية في البلاد.

وذكر البرهان أن "قيادة البلاد تعمل على تأسيس حكم مدني يحتاج إلى المساندة والدعم من القوات المسلحة والشعب على السواء، والعمل على تقويمه ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط مستقبلا".

وأضاف أن "الجيش سيكون إلى جانب المواطنين على الدوام، فهو منهم وهو العمود الفقري للدولة ومواطنيها"، حسبما ذكرت وكالة (الأناضول).

وفي 8 كانون الثاني الماضي، انطلقت بالسودان "عملية سياسية نهائية" بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 كانون الأول 2022 بين العسكريين والمدنيين وأبرزهم "قوى الحرية والتغيير"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة بالسودان منذ 25 تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

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