أوكرانيا: تحرير أراضينا من سيطرة روسيا مسألة وقت

رام الله - دنيا الوطنذكرت أوكرانيا، مساء السبت، أن جميع الأراضي التي ضمتها روسيا سيتم تحريرها حتمًا، وإن ذلك مسألة وقت فقط.وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إلى مرور تسعة أعوام على الاستفتاء الذي أجرته روسيا من جانب واحد لضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.وقالت الوزارة إن الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في الأراضي الأوكرانية عامي 2014 و2022 لم تسفر عن أي نتائج من الناحية الإدارية.وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية حررت معظم المناطق التي أجريت فيها الاستفتاءات خلال العام الماضي.ولفتت الوزارة إلى أن تحرير جميع الأراضي المحتلة مؤقتًا سيتحقق حتمًا، وأن ذلك مسألة وقت فقط، وفق وكالة (الأناضول).وبسطت روسيا سيطرتها على 15 بالمئة من أراضي أوكرانيا في إطار الحرب التي تشنها منذ شباط 2022، وذلك تزامنا مع الذكرى التاسعة لإلحاقها شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها في 16 آذار 2014.