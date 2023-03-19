دولي

ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب الإكوادور

ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب الإكوادور
ضحايا زلزال- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم، السبت، في زلزال ضرب جنوب الإكوادور وطاول تأثيره البيرو.

وقالت السلطات الإكوادورية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجات تم تسجيله في الساعة 12.12 بالتوقيت المحلي (17.12 ت غ) في بلدية بالاو الإكوادورية على بعد حوالى 140 كيلومترا من غواياكيل، وعلى عمق 44 كيلومترا.

وأفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات على مقياس ريختر، فيما قدّرت السلطات البيروفية أن شدته بلغت سبع درجات.

وأعلنت الرئاسة الإكوادورية مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة شخص ووقوع أضرار بمباني جراء الزلزال.

وقالت الرئاسة عبر تويتر "سجلت حتى الآن 12 حالة وفاة (11 في محافظة إل أورو وواحدة في محافظة أزواي)".

من جهته، صرح مدير المركز الوطني لرصد الزلازل في البيرو هيرناندو تافيرا لإذاعة "آر بي بي" أنه لم يتم تسجيل إصابات و"لم يقع ضرر كبير".

وشعر السكان بهزات ارتدادية، لكن معهدا متخصصا تابعا للبحرية الإكوادورية أكد أن الزلزال "ليست له الشروط اللازمة لتوليد تسونامي" في المحيط الهادئ.

وتقع البيرو والإكوادور في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلزالية رئيسية تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية.

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