شؤون فلسطينية

مصر تستضيف اجتماعاً خماسياً اليوم لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية

مصر تستضيف اجتماعاً خماسياً اليوم لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية
خلال اجتماع فلسطيني أردني مصري سابق - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد، اجتماعاً خماسياً بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، وفق صحيفة (اليوم السابع) المصرية، أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 شباط/فبراير الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام. 

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قال: إن وفداً فلسطينياً سيشارك يوم الأحد، في اجتماع شرم الشيخ، بحضور إقليمي ودولي.

وأوضح الشيخ، في تغريدة له نشرها عبر حسابه على (تويتر)، أن المشاركة في الاجتماع تأتي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، ووقف الإجراءات والسياسات كافة، التي تستبيح دمه، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته.

أخبار ذات صلة

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

مصر تستضيف اجتماعاً خماسياً اليوم لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية

مصر تستضيف اجتماعاً خماسياً اليوم لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية

لليوم الـ34: الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; ضد إدارة سجون الاحتلال

لليوم الـ34: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

مقتل مستوطن بعملية طعن بالأغوار.. وشرطة الاحتلال تحقق في خلفية الحادث

مقتل مستوطن بعملية طعن بالأغوار.. وشرطة الاحتلال تحقق في خلفية الحادث

د. خيرية رصاص رئيساً جديداً لاتحاد الجامعات اليورومتوسطية

د. خيرية رصاص رئيساً جديداً لاتحاد الجامعات اليورومتوسطية

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي عميق يضرب البلاد

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي عميق يضرب البلاد

مركز فلسطين: الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة لتجهيزات الإضراب المفتوح الخميس القادم

مركز فلسطين: الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة لتجهيزات الإضراب المفتوح الخميس القادم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة لتجهيزات الإضراب المفتوح الخميس القادم

مركز فلسطين: الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة لتجهيزات الإضراب المفتوح الخميس القادم

وليد العوض: الاحتلال حّول قضيتنا الوطنية إلى قضية أمنية وتحسينات اقتصادية

وليد العوض: الاحتلال حّول قضيتنا الوطنية إلى قضية أمنية وتحسينات اقتصادية

المالكي يشارك باللجنة السداسية على هامش أعمال الدورة الـ 49 لوزراء خارجية منظمة التعاون

المالكي يشارك باللجنة السداسية على هامش أعمال الدورة الـ 49 لوزراء خارجية منظمة التعاون

حماس: الاحتلال يخشى شهر رمضان بكل تفاصيله

حماس: الاحتلال يخشى شهر رمضان بكل تفاصيله

تيسير خالد: ازدواجية معايير المحكمة الجنائية الدولية تثير الغضب وغير أخلاقية

تيسير خالد: ازدواجية معايير المحكمة الجنائية الدولية تثير الغضب وغير أخلاقية

اشتية يبحث مع نائبة مدير التعاون الدولي في الخارجية الهولندية آخر المستجدات

اشتية يبحث مع نائبة مدير التعاون الدولي في الخارجية الهولندية آخر المستجدات

إصابة طفل بعيار ناري بالساق أطلقه جنود الاحتلال شمال شرق جنين

إصابة طفل بعيار ناري بالساق أطلقه جنود الاحتلال شمال شرق جنين

اشتية يلتقي رئيس مؤسسة كونراد الألمانية

اشتية يلتقي رئيس مؤسسة كونراد الألمانية

منوعات

بسبب &quot;القُبلات&quot; درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

بسبب "القُبلات" درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

روجينا تصدم جمهورها بصورة &quot;حليقة الرأس&quot;

روجينا تصدم جمهورها بصورة "حليقة الرأس"

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

سعر صادم وخيالي لإطلالة أنغام في السعودية

سعر صادم وخيالي لإطلالة أنغام في السعودية

بالفيديو.. أروى تتحدث عن معاناتها مع الإنجاب بكلمات مؤثرة

بالفيديو.. أروى تتحدث عن معاناتها مع الإنجاب بكلمات مؤثرة

بطريقة طريفة.. كريم فهمي يهنئ أحمد فهمي في عيد ميلاده

بطريقة طريفة.. كريم فهمي يهنئ أحمد فهمي في عيد ميلاده

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

عربي

البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم &quot;متسلط&quot; بالسودان

البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم "متسلط" بالسودان

دار الإفتاء المصرية تعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

دار الإفتاء المصرية تعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

الإمارات: الاتفاق السعودي الإيراني أفضل فرصة لإرساء الاستقرار في اليمن

الإمارات: الاتفاق السعودي الإيراني أفضل فرصة لإرساء الاستقرار في اليمن

لجنة التعاون الإسلامي السداسية المعنية بقضية فلسطين تبحث إطلاق تحرك دولي لإنهاء الاحتلال

لجنة التعاون الإسلامي السداسية المعنية بقضية فلسطين تبحث إطلاق تحرك دولي لإنهاء الاحتلال