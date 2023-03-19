مصر تستضيف اجتماعاً خماسياً اليوم لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد، اجتماعاً خماسياً بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، وفق صحيفة (اليوم السابع) المصرية، أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 شباط/فبراير الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام.وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قال: إن وفداً فلسطينياً سيشارك يوم الأحد، في اجتماع شرم الشيخ، بحضور إقليمي ودولي.وأوضح الشيخ، في تغريدة له نشرها عبر حسابه على (تويتر)، أن المشاركة في الاجتماع تأتي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، ووقف الإجراءات والسياسات كافة، التي تستبيح دمه، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته.