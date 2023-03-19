شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي عميق يضرب البلاد

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي عميق يضرب البلاد
منخفض جوي يضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية، عن طقس فلسطين هذا الأسبوع، حيث توقعت أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً  خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفيما يتعلق بطقس فلسطين هذه الليلة، فيكون الجو غائماً وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

ويوم الاثنين يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج . 

أما يوم الثلاثاء يكون الجو غائم الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء، غائم جزئي الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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