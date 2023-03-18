مرصد فلسطين الفلكي يُعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
قال مرصد فلسطين الفلكي، مساء اليوم السبت، إن معظم الدول العربية والإسلامية، ستتحرى هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء المُقبل الـ 21 آذار/مارس الجاري، (29 شعبان).
وأضاف: سيولد الهلال في ذات اليوم عند الساعة 7:23 مساءً بتوقيت القدس أي بعد غروب الشمس والتي ستغرب يومها عند الساعة 5:50 دقيقة.
وأوضح المرصد، بالتالي فإن رؤية الهلال مساء الثلاثاء "#مُستحيلة" نظراً لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران (ولادة الهلال) بعد غروب الشمس.
ويقول المرصد: أما بالنسبة للدول التي بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير الماضي، فإن تحري هلال شهر رمضان فيها سيكون مساء يوم الأربعاء 22 آذار/مارس وفي هذا اليوم فإن رؤية الهلال مُمكنة بالعين المجردة وبالتلسكوبات حيث سيمكث الهلال 56 دقيقة بعد غروب الشمس.
ويؤكد مرصد فلسطين الفلكي: عليه سيكون يوم الخميس الـ 23 آذار/مارس أول أيام شهر رمضان في جميع الدول العربية بشكل موحد ومعظم دول العالم الإسلامي وفي مساء هذا اليوم سيُرى الهلال كبيراً بوضوح فوق الأفق الغربي حيث سيكون مُضاء بنسبة 5% من إضاءة القمر الكامل وسيمكث إلى ما بعد أذان صلاة العشاء.
وأوضح المرصد، بالتالي فإن رؤية الهلال مساء الثلاثاء "#مُستحيلة" نظراً لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران (ولادة الهلال) بعد غروب الشمس.
ويقول المرصد: أما بالنسبة للدول التي بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير الماضي، فإن تحري هلال شهر رمضان فيها سيكون مساء يوم الأربعاء 22 آذار/مارس وفي هذا اليوم فإن رؤية الهلال مُمكنة بالعين المجردة وبالتلسكوبات حيث سيمكث الهلال 56 دقيقة بعد غروب الشمس.
ويؤكد مرصد فلسطين الفلكي: عليه سيكون يوم الخميس الـ 23 آذار/مارس أول أيام شهر رمضان في جميع الدول العربية بشكل موحد ومعظم دول العالم الإسلامي وفي مساء هذا اليوم سيُرى الهلال كبيراً بوضوح فوق الأفق الغربي حيث سيكون مُضاء بنسبة 5% من إضاءة القمر الكامل وسيمكث إلى ما بعد أذان صلاة العشاء.
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