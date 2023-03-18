مرصد فلسطين الفلكي يُعلن أول أيام شهر رمضان المبارك





وأضاف: سيولد الهلال في ذات اليوم عند الساعة 7:23 مساءً بتوقيت القدس أي بعد غروب الشمس والتي ستغرب يومها عند الساعة 5:50 دقيقة.



وأوضح المرصد، بالتالي فإن رؤية الهلال مساء الثلاثاء "#مُستحيلة" نظراً لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران (ولادة الهلال) بعد غروب الشمس.



ويقول المرصد: أما بالنسبة للدول التي بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير الماضي، فإن تحري هلال شهر رمضان فيها سيكون مساء يوم الأربعاء 22 آذار/مارس وفي هذا اليوم فإن رؤية الهلال مُمكنة بالعين المجردة وبالتلسكوبات حيث سيمكث الهلال 56 دقيقة بعد غروب الشمس.



ويؤكد مرصد فلسطين الفلكي: عليه سيكون يوم الخميس الـ 23 آذار/مارس أول أيام شهر رمضان في جميع الدول العربية بشكل موحد ومعظم دول العالم الإسلامي وفي مساء هذا اليوم سيُرى الهلال كبيراً بوضوح فوق الأفق الغربي حيث سيكون مُضاء بنسبة 5% من إضاءة القمر الكامل وسيمكث إلى ما بعد أذان صلاة العشاء.



رام الله - دنيا الوطنقال مرصد فلسطين الفلكي، مساء اليوم السبت، إن معظم الدول العربية والإسلامية، ستتحرى هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء المُقبل الـ 21 آذار/مارس الجاري، (29 شعبان).