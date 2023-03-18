دولي

للأسبوع الـ 11 على التوالي.. استمرار المظاهرات ضد التغييرات القضائية في إسرائيل

للأسبوع الـ 11 على التوالي.. استمرار المظاهرات ضد التغييرات القضائية في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن حوالي 160 ألف متظاهر في تل أبيب، خرجوا ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وانطلقت في إسرائيل المظاهرات ضد خطة التغييرات في المنظومة القضائية، وذلك للأسبوع الـ 11 على التوالي. 

وأعلن منظمو الحراك الاحتجاجي أن الفعاليات ستكون هذه الليلة في 120 موقعًا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ففي مفرق كركور، منطقة الخضيرة، سد محتجون طريق رقم 65 أمام حركة السير، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم واعتقلت ستة منهم بشبهة الاخلال بالنظام العام. 

وفي حيفا تظاهر الآلاف قرب مركز حوريف، وفي مدينة "جفعتايم" ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر (24 عامًا) من سكان مدينة المدينة للاشتباه فيه بقيادة دراجته النارية داخل مجموعة من المحتجين في شارع فايسمان.

 وفي أور عكيفا ، حيث خرجت مظاهرة مساء اليوم للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات ، وتم إلقاء البيض على المتظاهرين. والقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص.

وأوقفت الشرطة على ذمة التحقيق شخصًا عمره (60 عامًا) من "موديعين" بشبهة خط كتابات مناوئة لوزير العدل، ياريف ليفين على جدران منزله الخارجية في المدينة. وكتب المشبوه ان ليفين عدو الشعب.

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