دولي

أربعة قتلى في زلزال يضرب الإكوادور

أربعة قتلى في زلزال يضرب الإكوادور
أربعة قتلى في زلزال يضرب الإكوادور
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وأصيب آخرون، فيما دُمرت منازل ومباني، في زلزال قوي ضرب المنطقة المحيطة بثاني أكبر مدن الإكوادور اليوم السبت.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. 

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وقالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة "غواياكيل"، فيما دعا الرئيس غييرمو لاسو السكان إلى الهدوء عبر تغريدة على (تويتر). 

وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق. 

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للناس المذعورين وهم يتجمعون في شوارع غواياكيل والمناطق المجاورة.

وتداول مغردون فيديو قيل أنه لتحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة "كوينكا" بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.

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