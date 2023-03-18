دولي

بوتين يزور شبه جزيرة القرم بشكل مفاجئ

بوتين يزور شبه جزيرة القرم بشكل مفاجئ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القرم
رام الله - دنيا الوطن
في الذكرى التاسعة لضمها من قبل موسكو، أعلن التلفزيون الروسي العام، أن الرئيس ، فلاديمير بوتين، زار شبه جزيرة القرم.

ووفقاً لصور بثتها قناة (روسيا-1) التلفزيونية، وفي زيارة مفاجئة إلى "سيفاستوبول"، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، زار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوجاييف، وفق ما نقل موقع (العربية).

وكتب رازوجاييف على (تلغرام) "يعرف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة".

وأكد أنه كان من المقرر افتتاح مدرسة فنون للأطفال السبت بمشاركة الرئيس الروسي عبر الفيديو.

وأضاف رازوجاييف "لكن فلاديمير فلاديميروفيتش جاء شخصياً، وقاد سيارته بنفسه، لأنه في يوم تاريخي مثل اليوم، يكون دائمًا إلى جانب سيفاستوبول وشعبها".

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