المالكي يشارك باللجنة السداسية على هامش أعمال الدورة الـ 49 لوزراء خارجية منظمة التعاون



وقد ترأس الاجتماع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الذي اكد على المسؤولية التاريخية للمنظمة والدول الأعضاء، ومسؤوليتهم ببذل كافة الجهود الممكنة لمواجهة السياسات الاستعمارية.



وبدوره وضع الدكتور رياض الملكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، الحضور بكامله بصورة الوضع الذي تمر به فلسطين والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها اغتيال واستهداف الشباب الفلسطيني، وتدمير المنازل والمدارس وغيرها من الاعتداءات التي يرتكبها المستعمرين الإرهابيين ضد أبناء شعبنا بما فيها تدمير الممتلكات والمزروعات الخاصة بالشعب الفلسطيني، وحملات الاعتقالات التعسفي الهمجي المتواصلة، والاعتداء على كافة المقدسات ومن ضمنها المسجد الأقصى المبارك.



ووضع الوزير المالكي الدول الأعضاء في صورة الجهود المطلوبة لمواجهة هذه الجرائم وتفعيل إمكانيات منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذه التحديات التي تفرضها حكومة فاشية عنصرية لا تقيم وزنا او اعتبارا لأي اخلاق او مبادئ قانونية، والتي تستمر بإرهابها تجاه الشعب الفلسطيني الذي عليه الصمود لحماية أرضه ومقدساته، وليدافع عن حقوقه المشروعة الى حين تحقيق اهداف فلسطين شعبا وقيادة وانهاء الاحتلال.



وخاضت الدول الأعضاء في اللجنة نقاشا معمق، وتبنت مجموعة من الإجراءات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتضمن تقرير اجتماع اللجنة عددا من الخطوات الهامة وتحديدا التوجه لدعم دولة فلسطين على المستوى الدولي وتحديدا في الجهد المبذول

في محكمة العدل الدولية، وغيرها من المنابر الدولية الهامة.





وتضم لجنة فلسطين في عضويتها كل من دولة فلسطين، جمهورية باكستان الإسلامية، ماليزيا، جمهورية السنغال، جمهورية غينيا، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى

مشاركة ممثلي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهور التركية والمملكة المغربية في هذه الدورة.

رام الله - دنيا الوطنعلى هامش اعمال الدورة الـ 49 لوزراء خارجية منظمة التعاونالإسلامي المنعقد في نواكشوط، عقدت اللجنة السداسية المعنية بقضية فلسطين اجتماعا للتباحث في آليات تقديم الدعم لجهود دولة فلسطين على المستوى الدولي لمواجهة السياسات الاستعمارية والاجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.