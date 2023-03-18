شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال يخشى شهر رمضان بكل تفاصيله

حماس: الاحتلال يخشى شهر رمضان بكل تفاصيله
حماس تقول إن الاحتلال يخشى شهر رمضان بكل تفاصيله
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن الاحتلال يخشى شهر رمضان بكل تفاصيله، ويحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية للسيطرة عليها.

وبين حمادة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يدفع نحو حرب دينية ضد المسجد الأقصى والقدس، موضحا أن حي المغاربة وحائط البراق من أكثر الأماكن الحساسة والخطيرة للاحتلال.

وشدد على أن "شعبنا لن يسمح للاحتلال بالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وأن العدوان على المسجد الأقصى صاعق تفجير قد ينفجر بأي لحظة".

ونوه إلى أن الاحتلال يشن حملة اعتقالات وإبعاد للمرابطين بهدف تهويد القدس، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن العدوان الهمجي ضد المسجد الأقصى.

وأضاف: "الاحتلال واهم إذا ظن أن العدوان ضد المسجد الأقصى سيكون دون ثمن، ورباط أبناء شعبنا في المسجد الأقصى سيفشل مخططات الاحتلال".

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