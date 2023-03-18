اشتية يبحث مع نائبة مدير التعاون الدولي في الخارجية الهولندية آخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، مع نائبة مدير التعاون الدولي في وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بيرجيتا تازيلار، تعزيز التعاون بين البلدين.واستعرض رئيس الوزراء الإجراءات الأحادية لحكومة الاحتلال المتطرفة، والتي تسعى من خلالها لتدمير حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة وجود ضغط وتدخل دولي جاد من أجل حماية حل الدولتين وإلزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة.وثمن اشتية الدعم الهولندي المستمر لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات خاصة المياه والمعابر والتكنولوجيا والشباب.