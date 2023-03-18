شؤون فلسطينية

طالع أوامر إدارية: إحالة عدد من ضباط الشرطة بالضفة لمجالس تأديبية

طالع أوامر إدارية: إحالة عدد من ضباط الشرطة بالضفة لمجالس تأديبية
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع تواصل اجتماعي وحسابات لحركة فتح على (واتساب)، أوامر إدارية منسوبة لقائد الشرطة، اللواء يوسف الحلو، تشير إلى إحالة عدد من ضباط الشرطة لمجالس تأديبية.

يأتي ذلك بعد أحداث شهدتها بعض مراكز التوقيف، وتحديداً في الخليل وجنين، تخللها هروب موقوفين.

ووفق الأوامر الإدارية، فإن الحلو أحال عدداً من ضباط الشرطة لمجالس تأديبية، فيما أجرى تنقلات عدة.

يشار إلى أن ستة موقوفين، فروا قبل نحو خمسة أيام، من مركز توقيف "القلعة" التابع للشرطة الفلسطينية في الخليل، قبل أن يسلم عدداً منهم نفسهم للشرطة.

كما فر قبل نحو شهر خمسة موقفين من سجن مركز شرطة جنين.




أخبار ذات صلة

إصابة طفل بعيار ناري بالساق أطلقه جنود الاحتلال شمال شرق جنين

إصابة طفل بعيار ناري بالساق أطلقه جنود الاحتلال شمال شرق جنين

اشتية يلتقي رئيس مؤسسة كونراد الألمانية

اشتية يلتقي رئيس مؤسسة كونراد الألمانية

طالع أوامر إدارية: إحالة عدد من ضباط الشرطة بالضفة لمجالس تأديبية

طالع أوامر إدارية: إحالة عدد من ضباط الشرطة بالضفة لمجالس تأديبية

اشتية يفتتح المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث بعنوان &quot;تاريخ وآثار فلسطين&quot;

اشتية يفتتح المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث بعنوان "تاريخ وآثار فلسطين"

الحركة الأسيرة: الإضراب بات خيارنا الأرجح وسيبدأ أول أيام رمضان

الحركة الأسيرة: الإضراب بات خيارنا الأرجح وسيبدأ أول أيام رمضان

إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف

إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري

خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نعلين والنبي صالح

خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نعلين والنبي صالح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: ازدواجية معايير المحكمة الجنائية الدولية تثير الغضب وغير أخلاقية

تيسير خالد: ازدواجية معايير المحكمة الجنائية الدولية تثير الغضب وغير أخلاقية

اشتية يبحث مع نائبة مدير التعاون الدولي في الخارجية الهولندية آخر المستجدات

اشتية يبحث مع نائبة مدير التعاون الدولي في الخارجية الهولندية آخر المستجدات

إصابة طفل بعيار ناري بالساق أطلقه جنود الاحتلال شمال شرق جنين

إصابة طفل بعيار ناري بالساق أطلقه جنود الاحتلال شمال شرق جنين

اشتية يلتقي رئيس مؤسسة كونراد الألمانية

اشتية يلتقي رئيس مؤسسة كونراد الألمانية

اشتية يفتتح المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث بعنوان &quot;تاريخ وآثار فلسطين&quot;

اشتية يفتتح المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث بعنوان "تاريخ وآثار فلسطين"

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري

خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نعلين والنبي صالح

خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نعلين والنبي صالح

غزة: اجتماع بين فدا والجبهة الشعبية

غزة: اجتماع بين فدا والجبهة الشعبية

منوعات

بسبب &quot;القُبلات&quot; درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

بسبب "القُبلات" درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

روجينا تصدم جمهورها بصورة &quot;حليقة الرأس&quot;

روجينا تصدم جمهورها بصورة "حليقة الرأس"

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

سعر صادم وخيالي لإطلالة أنغام في السعودية

سعر صادم وخيالي لإطلالة أنغام في السعودية

بالفيديو.. أروى تتحدث عن معاناتها مع الإنجاب بكلمات مؤثرة

بالفيديو.. أروى تتحدث عن معاناتها مع الإنجاب بكلمات مؤثرة

بطريقة طريفة.. كريم فهمي يهنئ أحمد فهمي في عيد ميلاده

بطريقة طريفة.. كريم فهمي يهنئ أحمد فهمي في عيد ميلاده

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

عربي

الإمارات: الاتفاق السعودي الإيراني أفضل فرصة لإرساء الاستقرار في اليمن

الإمارات: الاتفاق السعودي الإيراني أفضل فرصة لإرساء الاستقرار في اليمن

لجنة التعاون الإسلامي السداسية المعنية بقضية فلسطين تبحث إطلاق تحرك دولي لإنهاء الاحتلال

لجنة التعاون الإسلامي السداسية المعنية بقضية فلسطين تبحث إطلاق تحرك دولي لإنهاء الاحتلال

وزير الخارجية التركي يصل القاهرة في زيارة رسمية

وزير الخارجية التركي يصل القاهرة في زيارة رسمية

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية