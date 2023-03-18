طالع أوامر إدارية: إحالة عدد من ضباط الشرطة بالضفة لمجالس تأديبية

تداولت مواقع تواصل اجتماعي وحسابات لحركة فتح على (واتساب)، أوامر إدارية منسوبة لقائد الشرطة، اللواء يوسف الحلو، تشير إلى إحالة عدد من ضباط الشرطة لمجالس تأديبية.



يأتي ذلك بعد أحداث شهدتها بعض مراكز التوقيف، وتحديداً في الخليل وجنين، تخللها هروب موقوفين.



ووفق الأوامر الإدارية، فإن الحلو أحال عدداً من ضباط الشرطة لمجالس تأديبية، فيما أجرى تنقلات عدة.



يشار إلى أن ستة موقوفين، فروا قبل نحو خمسة أيام، من مركز توقيف "القلعة" التابع للشرطة الفلسطينية في الخليل، قبل أن يسلم عدداً منهم نفسهم للشرطة.



كما فر قبل نحو شهر خمسة موقفين من سجن مركز شرطة جنين.













رام الله - دنيا الوطن