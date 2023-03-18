شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة: الإضراب بات خيارنا الأرجح وسيبدأ أول أيام رمضان

الحركة الأسيرة: الإضراب بات خيارنا الأرجح وسيبدأ أول أيام رمضان
الحركة الأسيرة تقول إن الإضراب بات خيارها الأرجح وسيبدأ أول أيام رمضان
رام الله - دنيا الوطن
جددت لجنة طوارئ الحركة الأسيرة، اليوم السبت، تأكيدها بأن الإضراب بات خيارها الأرجح، وسيبدأ أول أيام رمضان القادم.

ودعت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجميع إلى تعزيز وقفات الإسناد يوم الثلاثاء القادم الـ 21 من آذار/مارس الجاري الساعة 7:30 مساءً في كافة مراكز المدن

وتقول لجنة طوارئ الحركة الأسيرة في بيانها: "ما زال عدونا على غيِّه؛ يستمر في هجمته المعلنة علينا، وما زال حقده وإجرامه يدفعانه إلى الإمعان في استهدافنا، وما زلنا نحن على ما عهدتمونا من تصميمٍ وإرادة على مواجهة هذا الصلف، وإيقاف هذه الهجمة، ولن نعبأ بتكاليف ذلك".

وأضافت: "فلا خيار لنا إلا الانتصار بعد المواجهة، فقد وطنَّا أنفسنا على معركة إضراب الحرية أو الشهادة، والذي سيبدأ أول أيام رمضان القادم طالما لم تتوقف وتتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها المدعومة والمقرة من وزارة الإرهاب القومي ووزيرها المجرم".

وقالت لجنة طوارئ الحركة الأسيرة: "نجدد تأكيدنا أن الإضراب بات خيارنا الأرجح، وسيبدأ أول أيام رمضان القادم طالما لم تتوقف وتتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها المدعومة والمقرة من وزارة الإرهاب القومي ووزيرها المجرم".

وتابعت اللجنة، بأنه "خلال الساعات القادمة سيتم نشر وصية الأسرى الذين سيخوضون إضراب الحرية أو الشهادة"، مؤكدة "أننا نخوض خطواتنا موحدين، ونطالب قوى شعبنا بدعمنا موحدين".

وتقدمت بالشكر الجزيل إلى "كل من يساندنا في حراكنا هذا على المستوى الشعبي والرسمي والفصائلي، ونوجه الشكر أيضًا لأمتنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم، ونطالب الجميع بمزيد من الدعم والإسناد لتحقيق مطالبنا وعلى رأسها حريتنا".

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