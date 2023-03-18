شؤون فلسطينية

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري
هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
كرّمت إدارة معبر رفح البري بالهيئة العامة للمعابر والحدود، بغزة، السبت، الموظفين والعاملين بالمعبر من جميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية؛ تقديرًا لجهودهم في خدمة المسافرين.

 وحضر الحفل، رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة عصام الدعليس، وكل من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، ووكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري.

كما حضر الحفل المراقب العام لوزارة الداخلية، بغزة، اللواء ماهر بنات، ورئيس هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبو بطيحان، ومدير معبر رفح العقيد ناجي صيام، والأطقم العاملة بالمعبر من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية.

وخلال كلمة له، تقدم الدعليس بالشكر لكل العاملين بمعبر رفح، مثمنًا الجهد الكبير الذي تبذله طواقم الوزارات في خدمة المسافرين وتسهيل تنقلهم، وخاصة طواقم هيئة المعابر، ووزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكد الدعليس أن رئاسة العمل الحكومي تعمل جاهدة لتقديم كل الدعم لإدارة معبر رفح؛ من أجل المحافظة على هذا التميز والإبداع في تحقيق الهدف الأساسي وهو راحة المسافرين وتقديم الخدمة لهم بأفضل صورة.

وشكر رؤساء الدوائر الحالية لمعبر رفح على ما يبذلونه من جهود في تطوير المعبر على صعيد الخدمة وكذلك المنشآت، مشيداً بجهود رئيس هيئة المعابر السابق أ. سامي نوفل، "الذي كان نموذجاً مرموقاً في بذل الجهود المضنية من أجل خدمة المواطنين ومراعاة حاجتهم الإنسانية في السفر".

ودعا الدعليس لأن يكون معبر رفح نموذجاً أمثل لجميع المؤسسات الحكومية على مستوى الرقي في تقديم الخدمة للمواطنين من جميع الجوانب.

بدوره، استعرض أبو بطيحان أبرز الإنجازات والمشروعات التي تمت في تطوير معبر رفح البري خلال السنوات الماضية، على مستوى الخدمات والإنشاءات.

وأثنى أبو بطيحان على المستوى المتقدم لأداء العاملين بالمعبر، وتفانيهم في خدمة أبناء شعبهم وتقديم صورة إيجابية لمستوى الخدمة الحكومية للمواطنين والوافدين المتنقلين عبر معبر رفح.

وأضاف أن صالة التسجيل للسفر تعمل وفق منظومة إلكترونية متطورة للتسجيل للسفر عبر المعبر؛ في إطار تنظيم آلية التسجيل والسفر، لافتاً إلى أنها استقبلت قرابة نصف مليون زائر، وتعاملت مع أكثر من 270 ألف معاملة للمسافرين خلال عام 2022.

وأشار إلى أن معبر رفح حصل على المركز الأول ضمن مراكز تقديم الخدمة للمواطنين على مستوى الدوائر الحكومية خلال عام 2022 الماضي، حسب مؤشر أداء الخدمة الحكومي، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مدى البذل والتفاني للأطقم العاملة في المعبر.

أخبار ذات صلة

إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف

إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري

خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نعلين والنبي صالح

خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نعلين والنبي صالح

غزة: اجتماع بين فدا والجبهة الشعبية

غزة: اجتماع بين فدا والجبهة الشعبية

اشتية: حكومة الاحتلال تمارس حصاراً مالياً واقتصادياً ونمر في ظروف معقدة

اشتية: حكومة الاحتلال تمارس حصاراً مالياً واقتصادياً ونمر في ظروف معقدة

الاحتلال ينكل بشاب ويعتقله في جبل المكبر

الاحتلال ينكل بشاب ويعتقله في جبل المكبر

راصد جوي يُوضح تفاصيل المنخفض حتى الإثنين المقبل

راصد جوي يُوضح تفاصيل المنخفض حتى الإثنين المقبل

رام الله: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في نعلين

رام الله: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في نعلين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري

بمشاركة الدعليس: هيئة المعابر بغزة تُكرّم موظفي معبر رفح البري

غزة: اجتماع بين فدا والجبهة الشعبية

غزة: اجتماع بين فدا والجبهة الشعبية

رام الله: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في نعلين

رام الله: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في نعلين

مستوطنون يهاجمون المواطنين ويمنعونهم من الوصول لأراضيهم جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون المواطنين ويمنعونهم من الوصول لأراضيهم جنوب الخليل

بكيرات: الاحتلال يضيق على المقدسيين قبيل رمضان ويراقب تحركاتهم

بكيرات: الاحتلال يضيق على المقدسيين قبيل رمضان ويراقب تحركاتهم

تشييع جثماني الشهيدين الخواجا وخصيب في رام الله وطولكرم

تشييع جثماني الشهيدين الخواجا وخصيب في رام الله وطولكرم

المالكي يطلع وزير كاميرونيا على تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا

المالكي يطلع وزير كاميرونيا على تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا

العسيلي يُعلن أسماء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المنتخب

العسيلي يُعلن أسماء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المنتخب

منوعات

بسبب &quot;القُبلات&quot; درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

بسبب "القُبلات" درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

روجينا تصدم جمهورها بصورة &quot;حليقة الرأس&quot;

روجينا تصدم جمهورها بصورة "حليقة الرأس"

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

سعر صادم وخيالي لإطلالة أنغام في السعودية

سعر صادم وخيالي لإطلالة أنغام في السعودية

بالفيديو.. أروى تتحدث عن معاناتها مع الإنجاب بكلمات مؤثرة

بالفيديو.. أروى تتحدث عن معاناتها مع الإنجاب بكلمات مؤثرة

بطريقة طريفة.. كريم فهمي يهنئ أحمد فهمي في عيد ميلاده

بطريقة طريفة.. كريم فهمي يهنئ أحمد فهمي في عيد ميلاده

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

عربي

الإمارات: الاتفاق السعودي الإيراني أفضل فرصة لإرساء الاستقرار في اليمن

الإمارات: الاتفاق السعودي الإيراني أفضل فرصة لإرساء الاستقرار في اليمن

لجنة التعاون الإسلامي السداسية المعنية بقضية فلسطين تبحث إطلاق تحرك دولي لإنهاء الاحتلال

لجنة التعاون الإسلامي السداسية المعنية بقضية فلسطين تبحث إطلاق تحرك دولي لإنهاء الاحتلال

وزير الخارجية التركي يصل القاهرة في زيارة رسمية

وزير الخارجية التركي يصل القاهرة في زيارة رسمية

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية