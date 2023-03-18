دولي

ترامب يُعلن: سيتم اعتقالي يوم الثلاثاء

ترامب يُعلن: سيتم اعتقالي يوم الثلاثاء
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى الاحتجاج على الاتهام الوشيك الذي سيُوجه إليه، من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وشن ترامب هجوما لاذعاً على المدعي العام في منهاتن، واصفا إياه بـ "الفاسد والمسيس كثيرا".

وقال في منشور كتبه على منصة (تروث): "أنا المرشح الجمهوري الذي يتجاوز الآخرين بمراحل والرئيس السابق للولايات المتحدة سيجري اعتقاله الثلاثاء المقبل".  

وكتب ترامب: "احتجوا من أجل استعادة دولتنا".

وينظر مكتب المدعي العام في مانهاتن في اتهامات جنائية تلاحق الرئيس السابق تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خلال حملة ترامب في 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينهما. لكن ترامب وحلفاؤه يقولون إنها بدوافع سياسية.

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