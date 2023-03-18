وزير الخارجية التركي: نرغب في رفع علاقاتنا الدبلوماسية مع مصر لأعلى مستوى





وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، إن تركيا ومصر أبدتا إرادة تعزيز العلاقات في عدة مجالات.



وقال الوزير التركي، إنه ونظيره المصري بحثا العديد من الملفات ذات الصلة بتعزيز العلاقات الثنائية، مضيفاً: "ركزنا على العديد من المجالات. ونرغب في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وإحياء النقل بين البلدين من أجل تعزيز التبادل التجاري."



وأردف: "نرغب في رفع علاقاتنا الدبلوماسية إلى أعلى مستوى"، مشيراً إلى رغبة لدى البلدين لإحياء التشاورات الثنائية السياسية حول الملفات الإقليمية.



وفي سياق آخر، قال إن وزارة الدفاع التركية وجهت دعوة إلى الجانب المصري للمشاركة في 3 مناورات عسكرية ستقام على أراضي بلاده، مبيناً أن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز الأنشطة المشتركة أيضاً بين البلدين.



وأضاف أن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها بين البلدين على مختلف الأصعدة، بدءا من الاقتصاد، مروراً بالطاقة ووصولاً إلى السياسة.



وأوضح أن اللجان المختصة لدى البلدين، ستواصل أعمالهما حول الملفات التي تمت مناقشتها خلال لقاء اليوم، وذلك لحين انعقاد اللقاء التالي.



وأردف: "أهم نقطة في هذه المرحلة هي وجود عزيمة وإرادة سياسية قوية"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



كما أفاد تشاووش أوغلو كذلك بأن تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر سيعود بالنفع والفائدة على المنطقة أيضاً، وخاصة من حيث استقرار المنطقة ونهضتها الاقتصادية وإيجاد حلول لأزماتها.



وأضاف: "منطقتنا بحاجة إلى الاستقرار. وبالتالي يجب علينا العمل معاً من أجل استقرار وبقاء منطقتنا".



وأوضح أنهم سيواصلون اللقاء مع نظيره المصري في المرحلة المقبلة أيضاً، معرباً عن سعادته إزاء استضافته في تركيا أيضاً.



وأعرب عن شكره لمصر حكومة وشعباً إزاء الدعم الذي قدمته لتركيا عقب الزلزال.



ولفت إلى الروابط التاريخية والثقافية بين تركيا ومصر وشعبيهما، مبيناً أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، أظهرا إرادة مشتركة لتعزيز أواصر الأخوة بين شعبي البلدين.



وقال إن الرئيس أردوغان ونظيره المصري السيسي قد يعقدان لقاءً عقب الانتخابات المقبلة في تركيا، مبيناً أنه يقع على عاتقهما (تشاووش أوغلو وشكري) إعداد ترتيبات اللقاء، فيما يعود للزعيمين تحديد موعد اللقاء المرتقب.



كما بحث تشاووش أوغلو وشكري القضية الفلسطينية، والدور المصري فيها.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة والقاهرة، أظهرتا إرادة لتعزيز العلاقات في مجالات كالطاقة والتجارة والنقل والدبلوماسية.