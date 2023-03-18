خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نعلين والنبي صالح

رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت في بلدة نعلين غرب رام الله، وقرية النبي صالح شمال غرب المحافظة.وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي في الأطراف، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر أن مواطناً أصيب خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب المحافظة.