غزة: اجتماع بين فدا والجبهة الشعبية





وتكون وفد الجبهة الشعبية من كايد الغول عضو المكتب السياسي، اكتمال حمد عضو المكتب السياسي، ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية وأعضاء و كوادر الجبهة الشعبية .



وأكد الغول بأهمية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وأهمية إصلاح مؤسسات وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية، والتأكيد على رفض كل المشاريع التي تستهدف قضيتنا الوطنية وأهمية الخروج من الأزمة السياسية بإجراء حوار جدي لإعادة الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية.



وأكد سعدي أبو عابد عضو المكتب السياسي على أهمية الحوار ودعوة الأمناء العامين للفصائل للبدء الجدي بحوار لإنهاء الانقسام، وأكد رفض حزبنا لاجتماع قمة العقبة ودعوة لعدم المشاركة في اجتماع شرم الشيخ.



كما أكد نصر على أهمية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، كما وأكد على أهمية إنجاز التيار الديمقراطي والعمل على تشكيل القطب الثالث لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي في الساحة الفلسطينية ، والعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف ألة القتل اليومية، وملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية أمام محكمة الجنايات الدولية.











رام الله - دنيا الوطناستقبل حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في مقره المركزي بمدينة غزة الرفاق قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينوكان في استقبالهم أعضاء المكتب السياسي لـ (فدا) نعمة الحلو جمال نصر، سعدي أبو عابد، سمير الزايغ وعدد من أعضاء اللجنة المركزية وكوادر الحزب.