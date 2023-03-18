الاحتلال ينكل بشاب ويعتقله في جبل المكبر ومواجهات في نعلين

رام الله - دنيا الوطننكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بشاب قبل أن تقوم باعتقاله خلال مواجهات مع الأهالي في جبل المكبر بالقدس.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قوات الاحتلال في المدينة المقدسة، وهم ينكلون بالشاب، وسط غضب كبير من قبل المقدسيين الذين يحيطون به.وكان مواطن أصيب خلال مواجهات في قرية النبي صالح في رام الله مساء اليوم.كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، عقب تشييع جثمان الشهيد سفيان الخواجا.وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).