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راصد جوي يُوضح تفاصيل المنخفض الجوي حتى الإثنين المقبل

راصد جوي يُوضح تفاصيل المنخفض الجوي حتى الإثنين المقبل
منخفض جوي- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح الراصد الجوي، ليث العلامي، السبت، تفاصيل المنخفض الجوي الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وقال العلامي: إن المنخفض الجوي بدأ يتشكل في محيط جزيرة قبرص، خلال ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار فوق بعض المناطق كمُقدمة للمنخفض.

وأضاف: مع صباح ونهار يوم غد الأحد تهطل الأمطار فوق العديد من المناطق على فترات بغزارة متفاوتة.

وأكمل العلامي: يتوقع أن يكون أفضل فترات المنخفض الجوي من مساء وليل الأحد وحتى مساء الإثنين، أما يوم الثلاثاء يتراجع تأثير المنخفض الجوي تدريجياً.

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