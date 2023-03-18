راصد جوي يُوضح تفاصيل المنخفض الجوي حتى الإثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنأوضح الراصد الجوي، ليث العلامي، السبت، تفاصيل المنخفض الجوي الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل.وقال العلامي: إن المنخفض الجوي بدأ يتشكل في محيط جزيرة قبرص، خلال ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار فوق بعض المناطق كمُقدمة للمنخفض.وأضاف: مع صباح ونهار يوم غد الأحد تهطل الأمطار فوق العديد من المناطق على فترات بغزارة متفاوتة.وأكمل العلامي: يتوقع أن يكون أفضل فترات المنخفض الجوي من مساء وليل الأحد وحتى مساء الإثنين، أما يوم الثلاثاء يتراجع تأثير المنخفض الجوي تدريجياً.