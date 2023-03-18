الإمارات: الاتفاق السعودي الإيراني أفضل فرصة لإرساء الاستقرار في اليمن

رام الله - دنيا الوطنقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن الاتفاق بين إيران والسعودية، هو "أفضل فرصة لاستقرار الوضع في اليمن".وأعربت لانا نسيبة، في تصريحات صحفية، السبت، عن أملها في أن "يتم الحصول على خارطة طريق تساعد على التنفيذ الكامل للسلام في اليمن"، مؤكدة أن "الاتفاق السعودي الإيراني، هو أفضل فرصة لاستقرار الوضع في اليمن".وكانت الخارجية الإيرانية، ذكرت في وقت سابق، أن الاتفاق الجديد بين إيران والسعودية، قد يكون سبباً في حل الأزمة اليمينة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "موضوع اليمن من الأولويات الجدية بالنسبة لطهران والجو الإيجابي الجديد بين إيران والسعودية قد يكون سببًا لحل موضوع اليمن وما يتعلق بهذا الملف".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن "الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات"، معرباً عن أمله في "فتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والحوار".والأسبوع الماضي، اتفقت إيران والسعودية على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، وفق ما أعلنا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".