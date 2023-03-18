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مستوطنون يهاجمون المواطنين ويمنعونهم من الوصول لأراضيهم جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون المواطنين ويمنعونهم من الوصول لأراضيهم جنوب الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، اليوم السبت، المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعوهم من الوصول الى أراضيهم من منطقة الحمرة، حيث تم تقطيع أشجار الزيتون الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، أن المستوطنين هاجموا مواطنين من عائلة ربعي ومنعوهم من الوصول الى أراضيهم في منطقة الحمرة بمسافر يطا، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المستوطنين أقدموا الأسبوع الماضي على تقطيع أشجار زيتون معمرة في تلك المنطقة، تعود ملكيتها الى المواطنين عيسى ربعي، وجاسر محمد رواد.

وأشار الى أن المستوطنين أقدموا خلال العشرة الأعوام الماضية على تقطيع أكثر من 700 شجرة زيتون، بهدف التوسع الاستيطاني في المنطقة، وتهجير السكان منها.

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