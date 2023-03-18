شؤون فلسطينية

بكيرات: الاحتلال يضيق على المقدسيين قبيل رمضان ويراقب تحركاتهم

بكيرات: الاحتلال يضيق على المقدسيين قبيل رمضان ويراقب تحركاتهم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، عن انتهاك جديد ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين، عبر وضع كاميرات مراقبة ومرايا.

وأوضح الشيخ بكيرات أن كاميرات الاحتلال تهدف إلى رصد حركة المقدسيين، مشدداً على أنها تقوم بالتجسس على رواد المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

وتابع قائلاً: "الاحتلال يعمل على مراقبة المقدسيين لتسهيل ملاحقتهم واعتقالهم"، مشيراً إلى أنه يسعى لتقليل عدد المصلين القادمين إلى مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت بكيرات إلى أن الاحتلال يسعى لطمس إسلامية مدينة القدس، ويقيد حركة المصلين من أجل زيادة سيادته المزعومة على المقدسات الإسلامية، منوهاً إلى أن جيش الاحتلال يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء تأديتهم الطقوس التلمودية داخل باحات الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلتها لاستعدادات المقدسيين لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسط تصاعد الدعوات للنفير وحماية المسجد الأقصى من مخططات المستوطنين.

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