أبرز الانتقادات الفصائلية لتصريحات إسماعيل هنية

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، عدم وجود أي مبرر لتصريحات قادة حماس إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق، التي ستعمق الانقسام وزرع "بذور الفتنة".







وأضاف العوض، أن "تصريحات مسؤولي حماس جاءت في وقت تشتد فيه الهجمة على الكيانية الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير"، مضيفا أن "شعبنا يحتاج لوحدة وطنية لمواجهة الاحتلال"، حسبما ذكر.



رام الله - دنيا الوطنعقبت جبهة النضال الشعبي والجبهة العربية الفلسطينية وحزبا فدا والشعب، اليوم السبت، على تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية مؤخرًا.بدوره، قال أمين سر هيئة العمل الوطني، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال، محمود الزق، إن "تصريحات رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وتشكيكه بنضالات أبناء شعبنا في الضفة التي تخوض نضالا وحدويا وطنيا، مرفوضة بالمطلق وهدفها زرع بذور الفتنة بين أبناء شعبنا"، وفق تصريحاته.وأضاف الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أنه "رغم الجرائم المتواصلة في كل القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، فإن شعبنا يقاوم ويناضل بصورة موحدة، ولكن تصريحات مسؤولي حماس تهدف لزرع الفتنة في صفوف شعبنا وهدم نضاله ومعنوياته، خاصة أن كل المؤشرات تثبت أن هناك وحدة ميدانية في الضفة"، وفق قوله.وتابع: "تصريحات حركة حماس تؤكد أنها ترفض منطق الوحدة الوطنية، وتسعى لتكرار التجربة البائسة في قطاع غزة"، بحسب تصريحاته.في السياق، طالب عضو المجلس الوطني، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، عمران الخطيب، حركة حماس بالتراجع عن المواقف التي وصفها "الضارة بوحدتنا الوطنية، والكف عن الأسلوب التخويني الذي لا يخدم إلا أعداء الشعب الفلسطيني"، وفق قوله.وأضاف الخطيب، تعقيبا على تصريحات هنية، أنه "على حماس تجاوز هذا السلوك المشين الذي لا يمت لعادات شعبنا ومنظمة التحرير بصلة"، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية قدمت الأسرى وعشرات الشهداء في كل مراحل الصراع مع الاحتلال.وشدد على ضرورة وقف حماس عن سعيها في تكريس الانقسام، ووقف عرقلتها لمسار المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، بحسب تصريحاته.من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب فدا جمال نصر، إن "تصريحات إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق ضد المقاومة والسلطة الوطنية مرفوضة، ولا يحق لها إعطاء صكوك الوطنية لأي فصيل آخر"، وفق ما ذكر.وأكد نصر أن "المطلوب من حركة حماس بدل إصدارها تصريحات الفتنة أن تعمل على إنهاء الانقسام الذي خلقته واستعادة الوحدة الوطنية، خاصة في ظل تصاعد عمليات القتل وتهويد الأرض والمقدسات"، بحسب قوله.وأوضح أن "ما نشاهده الآن في الضفة هو وحدة ميدانية بكل مكوناتها، وأي محاولة لتسجيل نقاط فارغة لن تفيد قضيتنا الوطنية".