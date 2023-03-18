تشييع جثماني الشهيدين الخواجا وخصيب في رام الله وطولكرم

رام الله - دنيا الوطنشيّع أبناء شعبنا، اليوم السبت، جثمان الشهيدين سفيان نواف الخواجا (32 عاماً) ، ويزن عمر خصيب (23 عاماً) في رام الله وطولكرم.وانطلق موكب تشييع الشهيد الخواجا من أمام مجمع فلسطين الطبي بمراسم عسكرية، وصولاً إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أن يُصلى عليه في مسجد البلدة، ليتم بعدها مواراته الثرى في المقبرة.وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد الخواجا الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.واستشهد الخواجا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين في 23 آذار/ مارس عام 2020، فيما احتجز الجنود مركبة الإسعاف، ومنعوها من نقله، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.وكان من المقرر تسليم جثمان الشهيد الخواجا يوم الجمعة الماضي 10 آذار، لكن سلطات الاحتلال تراجعت، عن تسليم جثمانه.يذكر أن قوات الاحتلال داهمت منزل ذوي الشهيد الخواجا أكثر من مرة، وعبثت بمحتوياته، واعتقلت أقاربه، وآخرها أمس، حيث اعتقلت ابن عمه.وفي طولكرم، شيعت الجماهير جثمان الشهيد يزن خصيب (23 عاماً)، والذي استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال في محيط قرية بيتين قضاء رام الله.وانطلق موكب تشييع الشهيد خصيب في مراسم عسكرية، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يصلى عليه ويوارى الثرى.