المالكي يطلع وزير كاميرونيا على تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الوزير المنتدب لوزير العلاقات الخارجية لشؤون الكومنولث الكاميروني فيليكس امبايو، على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، في ظل حكومة المستوطنين وإرهابهم وجرائمهم.







واستعرض المالكي، خلال لقاء جمعهما، على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في نابلس وجنين كشاهد على طبيعة هذه الحكومة وسياساتها وإجراءاتها.

رام الله - دنيا الوطنوتحدث عما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، والقوانين العنصرية بما فيها قانون إعدام الأسرى، وهو ما يؤكد ضرورة رفع الحصانة الممنوحة لإسرائيل، والإفلات من العقاب، وأهمية توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، والانتقال بها لأعلى مستوى، لترسيخ مبادئ مشتركة لتعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما.بدوره عبر الوزير امبايو، عن موقف بلاده الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتطوير العلاقات الكاميرونية الفلسطينية، والتطلع إلى استمرار الحوار والتواصل إلى أعلى المستويات.