شؤون فلسطينية

العسيلي يُعلن أسماء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المنتخب

العسيلي يُعلن أسماء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المنتخب
العسيلي يُعلن أسماء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد عسيلي، اليوم السبت، عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الجديد.

وجرت انتخابات توزيع مناصب مجلس إدارة الاتحاد، بمقر الوزارة، تحت إشراف الوزير العسيلي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية السابق عمر هاشم، ومدير عام وحدة القطاع الخاص إيهاب الحاج ياسين.

وانتخب بعد فرز أصوات رؤساء الغرف التجارية الصناعية الذين شاركوا في عملية الاقتراع، وفقا لإحكام قانون ونظام الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية كل من عبدو إدريس رئيسا للاتحاد العام، وعائد أبو رمضان نائبا للرئيس، وسمير حزبون أمين سر الاتحاد وعمار أبو بكر أمين الصندوق.

واعتبر الوزير العسيلي إنجاز انتخابات الغرف التجارية نجاحا ديمقراطيا بامتياز، وهي تكريس لتوجيهات وتعليمات الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للحكومة بالعمل على استعادة الإشعاع الديمقراطي لشعبنا، وإنهاء الانقسام، وبالتالي هذه الخطوة تأتي انسجاما مع هذه الإرادة.

وشدد على أهمية وضع استراتيجية تنمية وتطوير أداء الغرف التجارية الصناعية، للمرحلة القادمة وإجراء مراجعة شاملة لواقع الغرف على مختلف الأصعدة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وخاصة في قطاع غزة.

وأعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ولعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، على إنجاز العملية الانتخابية.

من جانبه، أعرب مجلس الاتحاد عن شكره وتقديره لوزير الاقتصاد الوطني التي بذلت كل جهودها لإنجاز العملية الانتخابية في مختلف مراحلها رغم الصعوبات والتحديات، مؤكدا العمل على وضع الخطط التي من شأنها أن تستجيب للمتطلبات تنمية الاقتصاد الوطني.

وأعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية السابق عمر هاشم عن شكره وتقديره الكبير للحكومة الفلسطينية ووزير الاقتصاد الوطني على إجراء العملية الانتخابية والتي جرت بكل مهنية وشفافية، مثمنا طاقم وزارة الاقتصاد والاتحاد العام في الغرف التجارية الصناعية والقضاء في إنجاز هذه المهمة التي ستنعكس إيجابا على أداء الغرف التجارية والاقتصاد الوطني.

من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عبدو إدريس المنتخب على المضي قدما في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا نحو تطوير وتحسين أداء الغرف التجارية الصناعية، والإيفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها لمنتسبي الغرف التجارية الصناعية واستكمال مسيرة التطوير.

يشار إلى أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل، ونابلس وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح،
وخانيونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.


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