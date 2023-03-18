برئاسة النخالة.. وفد من حركة الجهاد يلتقي حسن نصر الله

وأكد الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها زياد النخالة، اليوم السبت، بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله في لبنان.وقالت حركة الجهاد: إنه "تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية".وأضافا: "نعبر عن تقديرنا للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة وإقدام، عصابات الاحتلال في القدس والضفة الغربية".