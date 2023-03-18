برئاسة النخالة.. وفد من حركة الجهاد يلتقي حسن نصر الله
التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها زياد النخالة، اليوم السبت، بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله في لبنان.
وقالت حركة الجهاد: إنه "تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية".
وأكد الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافا: "نعبر عن تقديرنا للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة وإقدام، عصابات الاحتلال في القدس والضفة الغربية".
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