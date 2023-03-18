شؤون فلسطينية

الأوقاف: اتفاقية مع إدارة المعابر لتنظيم رحلات العمرة والحج.. والبكري يكشف آخر المستجدات بالخصوص

الأوقاف: اتفاقية مع إدارة المعابر لتنظيم رحلات العمرة والحج.. والبكري يكشف آخر المستجدات بالخصوص
حجاج فلسطين- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا مذكرة تعاون لتنظيم تسيير قوافل الحجاج خلال موسم الحج إلى الديار المقدسة وتنظيم رحلات العمرة طوال العام، بما يضمن سهولة مرور المواطنين خلال المعابر والحدود الفلسطينية ذهاباً وإياباً وعدم تكدسهم لساعات طويلة على مختلف محطات العبور والمنافذ.

وقال البكري: إن الاتفاقية تنص على اعتماد مدينة الرئيس محمود عباس المحطة الوحيدة لسفر حجاج ومعتمري البر وإلزام شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل بالحصول على إذن مسبق للرحلة قبل انطلاقها.

وأضاف: كما تنص المذكرة على إلزام شركات الحج والعمرة بإعداد كشوفات بأسماء المعتمرين وتسليمها لمندوب وزارة الأوقاف المتواجد على المعابر لغايات ضبط الأعداد، وللتأكد من التزام الشركة المسيرة لرحلة العمرة بالحصول على الإذن المسبق لضمان الوصول بالموعد المحدد حتى تتمكن المعابر من إبلاغ كامل الأطراف عند خروج الحجاج والمعتمرين.

وأردف البكري: كما تم الاتفاق على التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء على الجانب الأردني الشقيق من خلال التواصل المباشر معهم وتزويدهم بكافة البيانات المطلوبة بما يكفل انتظام سير رحلات العمرة وعدم تعطلها.

وكشف أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتنفيذ سياسة الوزارة باتجاه الرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلسطيني وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها من خلال اعتماد خطة متكاملة جديدة وفعالة .

وأشار البكري إلى أن الوزارة ستعمل على ربط البرنامج الإلكتروني التابع للإدارة العامة للحج والعمرة بهيئة المعابر ليتم الإطلاع على كافة تفاصيل رحلات العمرة ومواعيدها.

وأكمل: "سيتم إنشاء صندوق شكاوى للحجاج والمعتمرين في مدينة الرئيس محمود عباس لتقديم الشكاوى من خلال المسافرين والقادمين وطباعة (بروشور) ووضعه على الصندوق حتى يتمكن المواطن من معرفة كافة التفاصيل وأداء الشركات وآلية السفر".

بدوره، ثمن مهنا، التعاون الكبير من قبل وزارة الأوقاف والوزير البكري، مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل إدارة المعابر والحدود وجميع جهات الاختصاص لتسهيل وتنظيم سفر الحجاج والمعتمرين.

وشدد أنه على استعداد لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المطلوبة للتخفيف على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة ليتمكنوا من السفر بكل يسر وسهولة.


أخبار ذات صلة

المالكي يطلع وزير كاميرونيا على تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا

المالكي يطلع وزير كاميرونيا على تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا

العسيلي يُعلن أسماء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المنتخب

العسيلي يُعلن أسماء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المنتخب

برئاسة النخالة.. وفد من حركة الجهاد يلتقي حسن نصر الله

برئاسة النخالة.. وفد من حركة الجهاد يلتقي حسن نصر الله

الأوقاف: اتفاقية مع إدارة المعابر لتنظيم رحلات العمرة والحج.. والبكري يكشف آخر المستجدات بالخصوص

الأوقاف: اتفاقية مع إدارة المعابر لتنظيم رحلات العمرة والحج.. والبكري يكشف آخر المستجدات بالخصوص

قيادي بالجهاد: اجتماع شرم الشيخ محاولةٌ أمريكية لفك العزلة عن حكومة نتنياهو

قيادي بالجهاد: اجتماع شرم الشيخ محاولةٌ أمريكية لفك العزلة عن حكومة نتنياهو

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في الأسر

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في الأسر

المرور بغزة: 41 إصابة في 68 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة: 41 إصابة في 68 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المطران حنا: نوجه التحية لأهلنا في الخليل الذين يدافعون عن مدينتهم

المطران حنا: نوجه التحية لأهلنا في الخليل الذين يدافعون عن مدينتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يطلع وزير كاميرونيا على تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا

المالكي يطلع وزير كاميرونيا على تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في الأسر

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في الأسر

المرور بغزة: 41 إصابة في 68 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة: 41 إصابة في 68 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المطران حنا: نوجه التحية لأهلنا في الخليل الذين يدافعون عن مدينتهم

المطران حنا: نوجه التحية لأهلنا في الخليل الذين يدافعون عن مدينتهم

نادي الأسير: الأسير عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان بدأ بتلقي العلاج الكيميائي وهو مقيد

نادي الأسير: الأسير عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان بدأ بتلقي العلاج الكيميائي وهو مقيد

تقرير: نتنياهو يتواطأ مع سموتريتش في دفع التنفيذ الصامت لما يسمى &quot;خطة الحسم&quot;

تقرير: نتنياهو يتواطأ مع سموتريتش في دفع التنفيذ الصامت لما يسمى "خطة الحسم"

الاحتلال يواصل عرقلته لاستعدادات المقدسيين لاستقبال شهر رمضان

الاحتلال يواصل عرقلته لاستعدادات المقدسيين لاستقبال شهر رمضان

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون

منوعات

بالفيديو.. أروى تتحدث عن معاناتها مع الإنجاب بكلمات مؤثرة

بالفيديو.. أروى تتحدث عن معاناتها مع الإنجاب بكلمات مؤثرة

بطريقة طريفة.. كريم فهمي يهنئ أحمد فهمي في عيد ميلاده

بطريقة طريفة.. كريم فهمي يهنئ أحمد فهمي في عيد ميلاده

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

رضوى الشربيني تهاجم متابعاً لها بسبب هذا السؤال

رضوى الشربيني تهاجم متابعاً لها بسبب هذا السؤال

هل سيظهر حسن شاكوش برفقة حمو بيكا في مقالب رامز جلال 2023؟

هل سيظهر حسن شاكوش برفقة حمو بيكا في مقالب رامز جلال 2023؟

بالصور: نجل راغب علامة يحدث ضجة في آخر ظهور له

بالصور: نجل راغب علامة يحدث ضجة في آخر ظهور له

خالد يوسف يشوّق الجمهور: هالة صدقي ستقدم مشهد يُخلّد في التاريخ

خالد يوسف يشوّق الجمهور: هالة صدقي ستقدم مشهد يُخلّد في التاريخ

عربي

لجنة التعاون الإسلامي السداسية المعنية بقضية فلسطين تبحث إطلاق تحرك دولي لإنهاء الاحتلال

لجنة التعاون الإسلامي السداسية المعنية بقضية فلسطين تبحث إطلاق تحرك دولي لإنهاء الاحتلال

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية

البرلمان العربي: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين له عواقب خطيرة

البرلمان العربي: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين له عواقب خطيرة

قيادي بجماعة الحوثي: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى مع سويسرا

قيادي بجماعة الحوثي: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى مع سويسرا