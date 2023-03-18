الأوقاف: اتفاقية مع إدارة المعابر لتنظيم رحلات العمرة والحج.. والبكري يكشف آخر المستجدات بالخصوص

وشدد أنه على استعداد لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المطلوبة للتخفيف على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة ليتمكنوا من السفر بكل يسر وسهولة.







رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا مذكرة تعاون لتنظيم تسيير قوافل الحجاج خلال موسم الحج إلى الديار المقدسة وتنظيم رحلات العمرة طوال العام، بما يضمن سهولة مرور المواطنين خلال المعابر والحدود الفلسطينية ذهاباً وإياباً وعدم تكدسهم لساعات طويلة على مختلف محطات العبور والمنافذ.وقال البكري: إن الاتفاقية تنص على اعتماد مدينة الرئيس محمود عباس المحطة الوحيدة لسفر حجاج ومعتمري البر وإلزام شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل بالحصول على إذن مسبق للرحلة قبل انطلاقها.وأضاف: كما تنص المذكرة على إلزام شركات الحج والعمرة بإعداد كشوفات بأسماء المعتمرين وتسليمها لمندوب وزارة الأوقاف المتواجد على المعابر لغايات ضبط الأعداد، وللتأكد من التزام الشركة المسيرة لرحلة العمرة بالحصول على الإذن المسبق لضمان الوصول بالموعد المحدد حتى تتمكن المعابر من إبلاغ كامل الأطراف عند خروج الحجاج والمعتمرين.وأردف البكري: كما تم الاتفاق على التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء على الجانب الأردني الشقيق من خلال التواصل المباشر معهم وتزويدهم بكافة البيانات المطلوبة بما يكفل انتظام سير رحلات العمرة وعدم تعطلها.وكشف أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتنفيذ سياسة الوزارة باتجاه الرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلسطيني وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها من خلال اعتماد خطة متكاملة جديدة وفعالة .وأشار البكري إلى أن الوزارة ستعمل على ربط البرنامج الإلكتروني التابع للإدارة العامة للحج والعمرة بهيئة المعابر ليتم الإطلاع على كافة تفاصيل رحلات العمرة ومواعيدها.وأكمل: "سيتم إنشاء صندوق شكاوى للحجاج والمعتمرين في مدينة الرئيس محمود عباس لتقديم الشكاوى من خلال المسافرين والقادمين وطباعة (بروشور) ووضعه على الصندوق حتى يتمكن المواطن من معرفة كافة التفاصيل وأداء الشركات وآلية السفر".بدوره، ثمن مهنا، التعاون الكبير من قبل وزارة الأوقاف والوزير البكري، مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل إدارة المعابر والحدود وجميع جهات الاختصاص لتسهيل وتنظيم سفر الحجاج والمعتمرين.