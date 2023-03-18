المطران حنا: نوجه التحية لأهلنا في الخليل الذين يدافعون عن مدينتهم

رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، وفدًا من شخصيات ووجهاء مدينة الخليل والذين يزورون المدينة المقدسة، وقد استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبًا بهم وباعثا برسالة المحبة إلى أهلنا في الخليل الذين يدافعون عن مدينتهم ويتصدون للأطماع الاستيطانية الاحتلالية.وقالت المطران حنا: إن "مدينة القدس تتعرض لحملة احتلالية غير مسبوقة بهدف تزوير تاريخها وطمس معالمها وتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني فيها والتحديات ذاتها تعاني منها مدينة الخليل".وأضاف: نحن شعب واحد في هذه البقعة المقدسة من العالم ومخططات تصفية قضيتنا مستمرة ومتواصلة، ولكن في المقابل فإن شعبنا صامد مرابط في وطنه وفي كنف مقدساته وأوقافه ولن يرفع الفلسطينيون راية الاستسلام مهما اشتدت حدة الأطماع العنصرية التي تستهدفنا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين.