غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12- 17 مارس 2023).وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي بلغت 12422 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 12156 وافداً.وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12240 مواطناً و150 أجنبياً، و32 من فلسطينيي الـ 48، وتوزع الوافدين بين 11958 مواطناً، و156 أجنبياً، و38 من فلسطينيي الـ 48، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والـ 48.يُذكر أن معبر بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو معبر حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.