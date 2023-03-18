أبو مرزوق: الفتور لا يزال قائمًا في علاقاتنا مع السعودية ومساعٍ لتجاوزه

كشف رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، طبيعة العلاقات بين حركته والسعودية في الفترة الحالية.







وقال أبو مرزوق خلال مقابلة مع (سبوتنيك): إن "الفتور في العلاقات مع السعودية لا يزال قائما"، منوها إلى سعي حماس لتجاوزه.

وأضاف أن "المساعي من جانبنا ستستمر، ونحن نرجو أن نطوي هذا الملف، ولكن هذا يعتمد على السياسات السعودية وليس على حماس".

رام الله - دنيا الوطنوأكد أبو مرزوق أن حماس منفتحة على السعودية ولا تريد أي خلافات معها، لافتا إلى أن الحركة لم تصنع أي مشكلة بسبب المعتقلين في السعودية.وأردف: "المعتقلون في السعودية أصبح لهم 5 سنوات ولم نصنع مشكلة ولن نصنع مشكلة، وهذا الملف بدأ بالتفكك وصولاً إلى علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية".وأوضح أبو مرزوق أنه "قبل التحسن بالعلاقات الإيرانية السعودية وتطورها، هناك انفراجات في مسألة المعتقلين، حيث خرج حتى الآن 8 أو 9 من السجون".