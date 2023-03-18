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وزير الخارجية التركي يصل القاهرة في زيارة رسمية

وزير الخارجية التركي يصل القاهرة في زيارة رسمية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، القاهرة، اليوم السبت، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.

وكان في استقبال تشاووش أوغلو بمطار القاهرة، مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر، والقائم بأعمال السفارة التركية لدى القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من المعنيين.

ومن المقرر أن يلتقي تشاووش أوغلو، مع نظيره شكري في لقاء ثنائي، يعقبه اجتماع موسع، بحسب وكالة (الأناضول).

وفي وقت سابق، كشفت الخارجية المصرية، أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى القاهرة، بمثابة تدشين لاستعادة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، وفق بيان للوزارة، مساء الجمعة.

وقال أبو زيد، إن "زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر السبت تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمّق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أن الزيارة "تهدف إلى الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".

وبحسب أبو زيد، فإن "وزير خارجية مصر سامح شكري سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بمقر الوزارة وسط القاهرة".

وأضاف أن "اللقاء الثنائي ستعقبه مباحثات موسّعة بحضور وفدي البلدين، ومؤتمر صحفي مشترك".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخارجية التركية، أن تشاووش أوغلو سيزور مصر السبت، تلبية لدعوة من نظيره شكري، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية تركي منذ 11 عامًا.

وفي 27 شباط الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى تشاووش أوغلو.

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