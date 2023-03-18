بايدن: إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين "له ما يبرره"

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين "له ما يبرره".وأضاف بايدن في تصريحات صحفية أن الرئيس الروسي "ارتكب جرائم حرب بشكل واضح"، مذكّراً أنّ الولايات المتحدة ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث "إشارة قوية جداً".والجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل في الرئاسة الروسية ماريا بيلوفا.وتلزم الخطوة القانونية الجريئة الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددهم 123 دولة، باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطئت قدمه أراضيها، وفق (الجزيرة نت).وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "إن القضية تتعلق بأخذ القوات الروسية مئات الأطفال الأوكرانيين من دور الأيتام في أوكرانيا، قبل أن يجري عرض الكثير منهم للتبني لاحقاً في روسيا".وأضاف كريم خان، في بيان، الجمعة، أن مكتبه سيواصل البحث عن مشتبه بهم آخرين، و"لن يتوانى عن تقديم طلبات أخرى لاستصدار أوامر اعتقال إذا اقتضت منا الأدلة ذلك".من جانبه، قال الكرملين في بيان رداً على مذكرة الاعتقال، إن "روسيا إضافة إلى عدد من الدول لا تعترف بولاية هذه المحكمة، لذا فمن منظور قانوني فإن قرار هذه المحكمة لا يعني شيئاً".كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لنا".وأضافت عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، أن "روسيا ليست طرفًا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يترتب عليها أي التزامات بموجبه".