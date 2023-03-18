دولي

بايدن: إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين "له ما يبرره"

بايدن: إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين "له ما يبرره"
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين "له ما يبرره".

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية أن الرئيس الروسي "ارتكب جرائم حرب بشكل واضح"، مذكّراً أنّ الولايات المتحدة ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث "إشارة قوية جداً".

والجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل في الرئاسة الروسية ماريا بيلوفا.

وتلزم الخطوة القانونية الجريئة الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددهم 123 دولة، باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطئت قدمه أراضيها، وفق (الجزيرة نت).

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "إن القضية تتعلق بأخذ القوات الروسية مئات الأطفال الأوكرانيين من دور الأيتام في أوكرانيا، قبل أن يجري عرض الكثير منهم للتبني لاحقاً في روسيا".

وأضاف كريم خان، في بيان، الجمعة، أن مكتبه سيواصل البحث عن مشتبه بهم آخرين، و"لن يتوانى عن تقديم طلبات أخرى لاستصدار أوامر اعتقال إذا اقتضت منا الأدلة ذلك".

من جانبه، قال الكرملين في بيان رداً على مذكرة الاعتقال، إن "روسيا إضافة إلى عدد من الدول لا تعترف بولاية هذه المحكمة، لذا فمن منظور قانوني فإن قرار هذه المحكمة لا يعني شيئاً".

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لنا".

وأضافت عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، أن "روسيا ليست طرفًا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يترتب عليها أي التزامات بموجبه".

أخبار ذات صلة

أوروبا وأوكرانيا تُعقبان على مذكرة الجنائية الدولية بحق بوتين

أوروبا وأوكرانيا تُعقبان على مذكرة الجنائية الدولية بحق بوتين

بايدن: إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين &quot;له ما يبرره&quot;

بايدن: إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين "له ما يبرره"

تركيا: هزة أرضية جديدة تضرب كهرمان مرعش

تركيا: هزة أرضية جديدة تضرب كهرمان مرعش

غانتس: خطر الحرب الأهلية يتزايد في إسرائيل

غانتس: خطر الحرب الأهلية يتزايد في إسرائيل

الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق بوتين والخارجية الروسية ترد

الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق بوتين والخارجية الروسية ترد

بنتاغون: واشنطن لا تسعى للتصعيد مع روسيا رغم حادث المسيّرة

بنتاغون: واشنطن لا تسعى للتصعيد مع روسيا رغم حادث المسيّرة

صحيفة: تنظيمات بالمنطقة تسعى لزعزعة إسرائيل المنغمسة بأزمتها

صحيفة: تنظيمات بالمنطقة تسعى لزعزعة إسرائيل المنغمسة بأزمتها

أول دولة في ناتو تعتزم تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية

أول دولة في ناتو تعتزم تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: المرور تنشر حالة الطرق لليوم السبت

غزة: المرور تنشر حالة الطرق لليوم السبت

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق عاجل باستشهاد الطفل عوادين

الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق عاجل باستشهاد الطفل عوادين

بلدية غزة تصدر قرارات لاستقبال شهر رمضان.. تعرف عليها

بلدية غزة تصدر قرارات لاستقبال شهر رمضان.. تعرف عليها

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

قوات الاحتلال تفرج عن 4 فتية مقدسيين

قوات الاحتلال تفرج عن 4 فتية مقدسيين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشادي تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشادي تعزيز العلاقات الثنائية

شهيد برصاص الاحتلال شمال البيرة

شهيد برصاص الاحتلال شمال البيرة

منوعات

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

جورجينا تصدم الجميع بما قالته عن كريستيانو

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

بعد تقديمه مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. انفصال غدير الفهد عن زوجها

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

أحمد آدم يثير الجدل بعد حديثه عن شيرين وحلا شيحة

رضوى الشربيني تهاجم متابعاً لها بسبب هذا السؤال

رضوى الشربيني تهاجم متابعاً لها بسبب هذا السؤال

هل سيظهر حسن شاكوش برفقة حمو بيكا في مقالب رامز جلال 2023؟

هل سيظهر حسن شاكوش برفقة حمو بيكا في مقالب رامز جلال 2023؟

بالصور: نجل راغب علامة يحدث ضجة في آخر ظهور له

بالصور: نجل راغب علامة يحدث ضجة في آخر ظهور له

خالد يوسف يشوّق الجمهور: هالة صدقي ستقدم مشهد يُخلّد في التاريخ

خالد يوسف يشوّق الجمهور: هالة صدقي ستقدم مشهد يُخلّد في التاريخ

الفنانة صفاء الطوخي تروي تفاصيل صادمة حول اعتقال والدتها على يد الاحتلال الانجليزي

الفنانة صفاء الطوخي تروي تفاصيل صادمة حول اعتقال والدتها على يد الاحتلال الانجليزي

وفاة عارض أزياء شهير بظروف غامضة

وفاة عارض أزياء شهير بظروف غامضة

أيمن زيدان يرثي شقيقه مجدداً بكلمات مؤثرة: كم أتعبني الفقدان

أيمن زيدان يرثي شقيقه مجدداً بكلمات مؤثرة: كم أتعبني الفقدان

عربي

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية

البرلمان العربي: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين له عواقب خطيرة

البرلمان العربي: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين له عواقب خطيرة

قيادي بجماعة الحوثي: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى مع سويسرا

قيادي بجماعة الحوثي: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى مع سويسرا