شؤون فلسطينية

فصائل فلسطينية تعلق على قرار السلطة المشاركة باجتماع شرم الشيخ

فصائل فلسطينية تعلق على قرار السلطة المشاركة باجتماع شرم الشيخ
اجتماع اللجنة التنفيذية- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت ثلاث فصائل فلسطينية، اليوم السبت، بيانا صحفيا في أعقاب قرار السلطة المشاركة في اجتماع شرم الشيخ الذي سينعقد يوم غد الأحد في جمهورية مصر العربية.

وقالت الفصائل وهي الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا: إن "الإصرار على المضي في هذا المسار السياسي من خلال المشاركة في الاجتماع المرتقب في شرم الشيخ يوم الأحد، يمثل إمعاناَ مرفوضا لاستمرار الانزلاق في هذا المسار".

وأضافت: "كما يمثل تجاهلاَ غير مسبوق لمواقف الإجماع الفلسطيني ولقرارات هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها تلك التي أعقبت القرارات الأخيرة بوقف التنسيق الأمني، والتي أكدت على رفض مساعي الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال لتحويل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني إلى قضية أمنية، ومعالجتها وفقا لمنظومة مفاهيم الأمن الأمريكية – الإسرائيلية".

وطالبت الفصائل الرئيس محمود عباس بوقف المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، كما يدعون الأشقاء في مصر والأردن لإلغائه، ولعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

وأكدت أن "المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ  قرار وقف التنسيق الأمني الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن".

وأردفت الفصائل: "إن النتائج المترتبة على الاجتماع هي نتائج غير ملزمة لنا وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك".

وشددت أن إسرائيل والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية.

كما أكدت الفصائل أن المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام.

ودعت إلى ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية بإعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني.

وختمت الفصائل بيانها بالتأكيد على أهمية العمل لضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في أداء السلطة الفلسطينية، بما يعزز الصمود والتصدي للاحتلال، وبما يضمن تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

أخبار ذات صلة

أبو مرزوق: الفتور لا يزال قائمًا في علاقاتنا مع السعودية ومساعٍ لتجاوزه

أبو مرزوق: الفتور لا يزال قائمًا في علاقاتنا مع السعودية ومساعٍ لتجاوزه

فصائل فلسطينية تعلق على قرار السلطة المشاركة باجتماع شرم الشيخ

فصائل فلسطينية تعلق على قرار السلطة المشاركة باجتماع شرم الشيخ

غزة: المرور تنشر حالة الطرق لليوم السبت

غزة: المرور تنشر حالة الطرق لليوم السبت

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وجنوب القطاع

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وجنوب القطاع

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ 33

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ 33

فتح تُهاجم مجددًا حركة حماس وإسماعيل هنية

فتح تُهاجم مجددًا حركة حماس وإسماعيل هنية

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تفاصيل طقس فلسطين والمنخفض الجوي حتى يوم الاثنين

تفاصيل طقس فلسطين والمنخفض الجوي حتى يوم الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: المرور تنشر حالة الطرق لليوم السبت

غزة: المرور تنشر حالة الطرق لليوم السبت

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق عاجل باستشهاد الطفل عوادين

الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق عاجل باستشهاد الطفل عوادين

بلدية غزة تصدر قرارات لاستقبال شهر رمضان.. تعرف عليها

بلدية غزة تصدر قرارات لاستقبال شهر رمضان.. تعرف عليها

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

قوات الاحتلال تفرج عن 4 فتية مقدسيين

قوات الاحتلال تفرج عن 4 فتية مقدسيين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشادي تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشادي تعزيز العلاقات الثنائية

شهيد برصاص الاحتلال شمال البيرة

شهيد برصاص الاحتلال شمال البيرة

منوعات

رضوى الشربيني تهاجم متابعاً لها بسبب هذا السؤال

رضوى الشربيني تهاجم متابعاً لها بسبب هذا السؤال

هل سيظهر حسن شاكوش برفقة حمو بيكا في مقالب رامز جلال 2023؟

هل سيظهر حسن شاكوش برفقة حمو بيكا في مقالب رامز جلال 2023؟

بالصور: نجل راغب علامة يحدث ضجة في آخر ظهور له

بالصور: نجل راغب علامة يحدث ضجة في آخر ظهور له

خالد يوسف يشوّق الجمهور: هالة صدقي ستقدم مشهد يُخلّد في التاريخ

خالد يوسف يشوّق الجمهور: هالة صدقي ستقدم مشهد يُخلّد في التاريخ

الفنانة صفاء الطوخي تروي تفاصيل صادمة حول اعتقال والدتها على يد الاحتلال الانجليزي

الفنانة صفاء الطوخي تروي تفاصيل صادمة حول اعتقال والدتها على يد الاحتلال الانجليزي

وفاة عارض أزياء شهير بظروف غامضة

وفاة عارض أزياء شهير بظروف غامضة

أيمن زيدان يرثي شقيقه مجدداً بكلمات مؤثرة: كم أتعبني الفقدان

أيمن زيدان يرثي شقيقه مجدداً بكلمات مؤثرة: كم أتعبني الفقدان

معتصم النهار: مستعد للزواج مرة جديدة

معتصم النهار: مستعد للزواج مرة جديدة

عبد المنعم عمايري يصدم الجمهور بتصريحاته الأخيرة

عبد المنعم عمايري يصدم الجمهور بتصريحاته الأخيرة

فنان سوري شهير: اشتريت قبري وهذا وضع زوجتي الصحي

فنان سوري شهير: اشتريت قبري وهذا وضع زوجتي الصحي

عربي

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية

تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية

البرلمان العربي: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين له عواقب خطيرة

البرلمان العربي: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين له عواقب خطيرة

قيادي بجماعة الحوثي: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى مع سويسرا

قيادي بجماعة الحوثي: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى مع سويسرا