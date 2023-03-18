تونس: الرئيس سعيّد يُعين كمال الفقي وزيراً للداخلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة التونسية، مساء الجمعة، أن الرئيس قيس سعيّد عيّن محافظ العاصمة كمال الفقي وزيراً للداخلية خلفاً للوزير المستقيل توفيق شرف الدين.وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن "الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا أولاً يقضي بإنهاء مهام توفيق شرف الدين وزير الداخلية وثانيا بتسمية كمال الفقي في المنصب ذاته".وشغل كمال الفقي سابقاً عدة مناصب، بينها منصب والي العاصمة تونس منذ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2021.من جانبه، قال توفيق شرف الدين في تصريحات نقلتها وسائل تونسية، مساء الجمعة، إنه "غير معني برئاسة الحكومة واستقالتي لا علاقة لها بطموح سياسي".وأضاف: "اتهام وزارة الداخلية بالدكتاتورية مجانب للحقيقة، نفذنا القانون وعمل الوزارة طبع بالصبغة الحقوقية على مستوى الممارسة وليس من باب الشعارات فقط".وتابع شرف الدين: ''الأمانة اقتضت أن أخلي نفسي من مسؤولية وزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية تفهّم أمس وضعي وأذن لي بذلك لأن هناك أمانة أخرى نادتني، وتونس أمانة".والجدير ذكره، أن شرف الدين شغل منصب وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي بين 2 أيلول/ سبتمبر 2020 و5 كانون الثاني/ يناير 2021، حيث تمت إقالته، قبل أن يعود إلى منصبه ضمن حكومة نجلاء بودن، في 29 سبتمبر 2021 حتى الاستقالة.