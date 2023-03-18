تركيا: هزة أرضية جديدة تضرب كهرمان مرعش

رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم السبت، بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات في مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.وقال المرصد إنه "تم تسجيل الزلزال على الساعة 05:14 بتوقيت غرينيتش، على بعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة جوكسون، على عمق كيلومترين".ولم ترد معلومات عن خسائر مادية أو بشرية محتملين، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي السادس من شباط/ فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا وشمالي سوريا وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دماراً واسعاً، ووصف بأكبر كارثة في تاريخ تركيا الحديث.