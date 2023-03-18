الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وجنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، الصيادين والمزارعين، شمال وجنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه قوارب الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا شمال القطاع.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي المقبرة الشرقية شرقي جباليا شمال القطاع.وفي جنوب القطاع، أطلق الاحتلال قنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.يُشار إلى أنّ المناطق الحدودية تشهد اعتداءات يومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.