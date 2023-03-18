شؤون فلسطينية

فتح تُهاجم مجددًا حركة حماس وإسماعيل هنية

فتح تُهاجم مجددًا حركة حماس وإسماعيل هنية
الرئيس عباس وهنية- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)-إقليم القدس أن "تصريحات رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس، إسماعيل هنيّة مُسيئة لشعبنا وتضحياته"، مضيفةً أنّها "تأتي في وقت دقيق وحرج".

وأضاف الناطق باسم حركة فتح إقليم القدس محمد ربيع خلال حديثه لفضائيّة (عودة) أنّه في الوقت الذي يتعرّض شعبنا للمذابح والمجازر، ويُقتحم المسجد الأقصى المبارك يوميًّا، وتفرض سياسات الفصل العنصريّ من قبل حكومة الاحتلال الأكثر تطرّفًا؛ فإن "حماس تُمعن في توسيع الشرخ الداخليّ"، وفق قوله.

وأوضح ربيع أنّ "من تسبّب بالانقسام الجغرافيّ والسياسيّ بين الضفة الغربيّة وقطاع غزة لا يحق له أن يتحدّث في الشأن الوطنيّ"، مردفًا أن "حماس لم تحرّك ساكنًا تجاه ما يجري في القدس والضفة الغربيّة من عدوان الاحتلال المستمرّ"، بحسب ما صرح به.

في السياق، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، اللواء عبد الله كميل إنّ "حركة حماس تقدّم أوراق اعتمادها لدى الأميركيين والإسرائيليين"، مؤكدا أن "مخططاتها تتجاوب والمخططات التصفويّة لقضيّتنا الوطنيّة".

وبيّن كميل أن شعبنا بأمّس الحاجة إلى الوحدة الوطنيّة لمجابهة المخططات التصفويّة، واصفًا تصريحات رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس، إسماعيل هنيّة بـ "المُعيبة".

بدوره، قال عضو المجلس الاستشاريّ لحركة فتح، اللواء عدنان الضميريّ، إنّ "النهج الذي تتبناه حركة حماس هو المقاولة وليس المقاومة"، كاشفا أنّ "حماس أبرمت اتفاق هدنة مع الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك"، وفق تصريحاته.

وأضاف الضميري، أنّ "حماس التي تزايد على تضحيات شعبنا، تخوض المعارك من أجل المال الذي يأتيها عبر الحقائب"، مؤكدّا أن "دماء شهداء الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة وحركة فتح هي الدليل الذي يدحض مزاعم قادة حركة حماس"، حسبما قال.

اعتبر عضو المجلس الثوريّ لحركة فتح، محمد النمورة تصريحات رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، "سقوطًا أخلاقيًّا ووطنيًّا، واصفًا إياه بقائد الانقلاب الدمويّ"، وفق قوله.

وأضاف النمورة، أنّ "هنيّة يحاول أن يوهم الآخرين بأنّ حماس تقود المقاومة"، مؤكدًا أن "حماس غارقة حتى أذنيها بالتفاهمات مع الاحتلال"، حسبما ذكر.

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