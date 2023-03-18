تفاصيل طقس فلسطين والمنخفض الجوي حتى يوم الاثنين





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثرتدريجياً خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو بارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.وهذه الليلة، يكونغائماً وماطراً على فترات، وشديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لذا يكون الجو يوم غد الأحد، باردا، خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود خمس درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.والاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا، خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود سبع درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.والثلاثاء، يكون الجو غائم إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذا، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.