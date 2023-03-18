حسين الشيخ: سنشارك غدًا في اجتماع شرم الشيخ وهذه أهدافنا

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم السبت، أن وفدًا فلسطينيًا يشارك يوم غد في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي.وقال الشيخ في تغريدة له نشرها عبر حسابه على (تويتر)، إن "المشاركة في الاجتماع تأتي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال".ولفت إلى أنه ستتم المطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا ووقف الإجراءات والسياسات كافة التي تستبيح دمه وأرضه وممتلكاته ومقدساته.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أمس، أن جمهورية مصر العربية ستضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وذلك خلال لقاء شرم الشيخ الذي سيعقد يوم الأحد المقبل.