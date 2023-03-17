الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق عاجل باستشهاد الطفل عوادين

رام الله - دنيا الوطندعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف، حول استشهاد الطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.وأشار الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، مطالبا بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس عند استخدام القوة المميتة".وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد تسللت إلى "شارع أبو بكر" وسط جنين، بعد ظهر أمس الخميس، وأعدمت الشبان: صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير (37)، إضافة إلى الطفل عوادين.