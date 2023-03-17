وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشادي تعزيز العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديون في الخارج محمد صالح النظيف، تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وتشاد.جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الموريتانية نواكشوط.وأكد المالكي أهمية اللقاء لتبادل الأفكار ونقاش العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين التشادي والفلسطيني، داعيا نظيره التشادي لزيارة فلسطين، وتوقيع اتفاقات ثنائية في كافة المجالات، والتواصل الدائم وتبادل الخبرات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية.كما دعا المالكي جمهورية تشاد إلى أن تكون جزءا من الحراك الدولي لدعم الحراك الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.وأطلع المالكي نظيره التشادي على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وخاصة في ظل حكومة المستوطنين، وإرهابهم وجرائمهم، والأحداث الأخيرة في بلدة حوارة جنوب نابلس كشاهد على طبيعة هذه الحكومة وسياساتها وإجراءاتها.وتطرق إلى ما يعانيه الأسرى في معتقلات الاحتلال، والقوانين العنصرية بما فيها قانون إعدام الأسرى، مؤكدا ضرورة وقف الحصانة الممنوحة لإسرائيل والإفلات من العقاب، وأهمية توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.بدوره، أكد وزير الخارجية التشادي موقف بلاده الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتطلعه لزيارة فلسطين، موجها الدعوة للمالكي لزيارة بلاده في المستقبل القريب لتوطيد العلاقات والمضي قدما نحو تعاون على أعلى المستويات.