شهيد برصاص الاحتلال شمال البيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شمال مدينة البيرة.وقالت الصحة في بيان لها، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطن يزن عمر جميل خصيب ٢٣ عاماً عقب إطلاق الاحتلال النار عليه.وكان شاب أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عند مدخل قرية بيتين الغربي، شمال مدينة البيرة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، قبل أن تقوم باعتقاله.وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البيرة الشمالي بشكل كامل بكلا الاتجاهين لمدة ساعة.